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Де Хеа и Кавани включены в сборную лучших футболистов недели Лиги Европы

07 Мая 2021, 12:53,

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы. Напомним, что «Рома» на своем поле обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:2), а «Арсенал» и «Вильярреал» завершили матч вничью - 0:0.

В список 11 лучших были включены следующие исполнители: Давид де Хеа - Киран Тирни, Пабло Мари, Рауль Альбиоль, Рик Карсдорп - Педро Родригес, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте, Букайо Сака - Эдин Джеко, Эдинсон Кавани.

По итогам полуфинальных противостояний в финал турнира вышли «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Финальная встреча Лиги Европы состоится в польском городе Гданьск. Дата проведения игры - 26 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эдинсон Кавани, Давид Де Хеа
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