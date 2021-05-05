Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов начать матч с «Вильярреалом» в стартовом составе.

«Да, я готов, точно. Думаю, что я нахожусь в прекрасной форме, но физически пока не готов на 100%.

Самый сложный сезон в моей карьере? Не уверен, у меня было несколько плохих сезонов в самом начале карьеры. Но за последние годы это самый сложный сезон. Мне просто стоит сосредоточиться на своей работе, несмотря на то, что в этом году у меня были проблемы как на поле, так и за его пределами», - сказал Обамеянг на предматчевой пресс-конференции.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Вильярреалом» состоится завтра, 6 мая.