Артета – о матче с «Вильярреалом»: «Мы должны сыграть лучше, чем в первой встрече»

Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Я не знаю, что будет делать соперник. Я уже предполагал перед первым матчем, а затем мы пропустили ранний гол, что очень изменило игру. Затем мы пропустили второй гол со стандарта и играли 40 минут в меньшинстве. Я представляю, что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше. Завтра будет важная игра.

Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче, но на результат повлияют много факторов», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Первый матч завершился победой испанского клуба со счётом 2:1.