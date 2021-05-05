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Артета – о матче с «Вильярреалом»: «Мы должны сыграть лучше, чем в первой встрече»

05 Мая 2021, 15:44,

Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Я не знаю, что будет делать соперник. Я уже предполагал перед первым матчем, а затем мы пропустили ранний гол, что очень изменило игру. Затем мы пропустили второй гол со стандарта и играли 40 минут в меньшинстве. Я представляю, что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше. Завтра будет важная игра.

Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче, но на результат повлияют много факторов», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Первый матч завершился победой испанского клуба со счётом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Микель Артета
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