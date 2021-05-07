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Артета: «Мы опустошены»

07 Мая 2021, 00:30,

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет из Лиги Европы.

«Мы очень разочарованы и опустошены, но сейчас стоит поздравить «Вильярреал» с выходом в финал. Мы бились до последней минуты. Думаю, что во втором тайме сегодняшнего матча мы играли неплохо и заслужили победу, но не смогли реализовать свои шансы», - цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

«Арсенал» по сумме двух матчей проиграл «Вильярреалу» со счётом 1:2. Отметим, что в финале Лиги Европы испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед», который уверенно прошёл «Рому».

Финал Лиги Европы состоится в среду, 26 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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