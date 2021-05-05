«Арсенал» - «Вильярреал»: интересная статистика перед матчем

В четверг «Арсенал» попытается пройти «Вильярреал» на пути к финалу Лиги Европы. Для этого «канонирам» нужно побеждать 1:0 либо с перевесом в два мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вашему вниманию статистические данные по игре.

o «Арсенал» проходил дальше в обоих последних случаях, когда проигрывал первый матч в еврокубках (0:1 с БАТЭ в феврале 2019 в Лиге Европы и 1:3 с «Ренном» в марте 2019 там же), хотя до этого лондонцы проходили лишь в двух из 17 таких случаев.

o «Вильярреал» проходил дальше в 15 из 16 случаев, когда выигрывал первый матч в основной стадии еврокубков. Единственное исключение было в сезоне-2015/16 в полуфинале Лиги Европы, когда они вылетели от «Ливерпуля», выиграв первый матч.

o «Арсенал» не побеждал в последних двух домашних матчах в еврокубках (Н1 П1), выиграв до этого 11 из 13 матчей. Лондонцы рискуют не выиграть три домашних еврокубковых матча подряд впервые с сентября 2003 года (6 игр).

o «Вильярреал» не проигрывал в 13 последних еврокубковых матчах (В12 Н1), выиграв все последние девять матчей. А последнее еврокубковое поражение было в апреле 2019 (0-2 с «Валенсией» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы).

o «Арсенал» проиграл лишь один из 11 еврокубковых матчей на выбывание с испанскими клубами (В7 Н3). Единственное поражение было в феврале 2019 года против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

o Вингер «Арсенала» Николя Пепе поучаствовал в 10 голах в Лиге Европы в этом сезоне (6 голов и 4 передач) – больше любого другого игрока.

o Херард Морено забивал или отдавал в каждом из семи матчей в основе в Лиге Европы в этом сезоне (6 голов и 3 ассиста), только Виллиан забивал или отдавал в большем числе игр в основном составе в Лиге Европы подряд с сезона-2009/10 (9 матчей в сезоне-2018/19).

o Только три других игрока «Арсенала» забивали больше голов в одном еврокубковом сезоне, чем Николя Пепе (6 голов) в текущей кампании. Иан Райт – 9 голов в 1994/95, Тьерри Анри – 8 голов в 1999/00, 7 голов в 2001/02 и 2002/03, а также Пьер-Эмерик Обамеянг – 8 голов в 2018/19.