Лено: «Вся проблема в том, что мы не реализовали свои шансы»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено высказался о вылете из Лиги Европы после ничьей в ответном матче с «Вильярреалом» (0:0).

«Думаю, вся проблема в том, что мы не реализовали свои шансы. В целом мы были лучше, но не самый уверенный первый матч в нашем исполнении сыграл с нами злую шутку. Такой опыт очень важен, но не стоит искать оправдания. У нас было всё, чтобы пройти дальше.

Тяжёлая ситуация, болельщики очень переживают, все мы чувствуем себя ужасно. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, чем этот. В последних четырёх клубах мы должны биться за эмблему, нужно доказать, что мы любим «Арсенал», - цитирует Лено BT Sport.