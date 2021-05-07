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Лено: «Вся проблема в том, что мы не реализовали свои шансы»

07 Мая 2021, 00:45,

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено высказался о вылете из Лиги Европы после ничьей в ответном матче с «Вильярреалом» (0:0).

«Думаю, вся проблема в том, что мы не реализовали свои шансы. В целом мы были лучше, но не самый уверенный первый матч в нашем исполнении сыграл с нами злую шутку. Такой опыт очень важен, но не стоит искать оправдания. У нас было всё, чтобы пройти дальше.

Тяжёлая ситуация, болельщики очень переживают, все мы чувствуем себя ужасно. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, чем этот. В последних четырёх клубах мы должны биться за эмблему, нужно доказать, что мы любим «Арсенал», - цитирует Лено BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Бернд Лено
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