Эмери: «Обамеянг сможет сыграть завтра, а значит мы увидим лучшую версию «Арсенала»

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05 Мая 2021, 19:38,
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Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против «Арсенала».
«Мы настроены серьезно, постараемся развить успех, которого мы смогли достичь в первом матче. Да, пока что счёт 2:1 в нашу пользу, но это ничего не значит. Просто постараемся подготовиться к ответной встрече.
Конечно, мы анализировали «Арсенал», они здорово владеют мячом, комбинируют, в их составе есть техничные футболисты, которым нельзя оставлять свободное пространство. Обамеянг сможет сыграть завтра, а значит мы увидим лучшую версию «Арсенала» во всех смыслах», - цитирует Эмери пресс-служба «Вильярреала».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Унаи Эмери