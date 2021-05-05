Эмери: «Обамеянг сможет сыграть завтра, а значит мы увидим лучшую версию «Арсенала»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против «Арсенала».

«Мы настроены серьезно, постараемся развить успех, которого мы смогли достичь в первом матче. Да, пока что счёт 2:1 в нашу пользу, но это ничего не значит. Просто постараемся подготовиться к ответной встрече.

Конечно, мы анализировали «Арсенал», они здорово владеют мячом, комбинируют, в их составе есть техничные футболисты, которым нельзя оставлять свободное пространство. Обамеянг сможет сыграть завтра, а значит мы увидим лучшую версию «Арсенала» во всех смыслах», - цитирует Эмери пресс-служба «Вильярреала».