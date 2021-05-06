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«Вильярреал» Эмери выбил «Арсенал», не допустив английского финала и в Лиге Европы

06 Мая 2021, 23:56,

«Арсенал» Микеля Артеты и «Вильярреал» Уная Эмери сошлись во втором полуфинале Лиги Европы.

Протокол игры  
Арсенал 0:0 Вильярреал
Лено Бернд Бельерин Эктор   90' (Нкетиа Эдди (   90'   90') Холдинг Роб Мари Пабло Тирни Киран   80' (Виллиан Боргес (   80') Парти Томас Сака Букайо Эдегор Мартин   66' (Мартинелли Габриэл (   66') Смит-Роу Эмил Пепе Николя Обамеянг Пьер-Эмерик   80' (Ляказетт Александр (   80')
Запасные: Эльнени Мохамед Нелсон Райс Райан Мэтт Arthur Okonkwo Чамберс Калум Седрик Соареш Габриэль дос Сантос
Рульи Херонимо Марио Гаспар Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   90' (Морено Альберто (   90') Чуквезе Саму   29' (Пино Йереми (   29'   86' Гомес Мойсес   90') Парехо Даниэль Коклен Франсис Тригерос Мануэль Морено Херард Алькасер Пако   72' (Бакка Карлос (   72')
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Пенья Рубен Фунес Мори Эступиньян Первис Асенхо Серхио Раба Даниэль Ниньо Фер
06 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Первый матч прошёл при тотальном преимуществе «Вильярреала» и только щедрость испанцев и один рывок Сака спасли «канониров» от фиаско. Вместо положенных 0:3 «Арсенал» увозит удобоваримые 1:2 и спокойно готовится к матчу на «Эмирэйтс». Унаи Эмери, конечно, хорошо знает свою бывшую команду, при таком раскладе не может считать себя фаворитом. Хотя у испанского тренера явная химия с Лигой Европы.

«Манчестер Юнайтед» в параллельной паре ещё после первого матча взял билет в финал, задачей «Арсенала» было не опозорить АПЛ и соорудить английский финал Лиги Европы. Эмери же рвался к улучшению собственного рекорда. Унаи собирался в пятый раз вывести свою команду в решающий матч ЛЕ, как это было с «Арсеналом» всего-то два года назад.

Embed from Getty Images

Старт второго матча команды начали с разведки. Главная цель не ошибиться, разглядеть слабые места соперника. Обменялись угловыми ударами, парочкой подходов, но ничего опасного у ворот друг друга не создавали. Нарушил молчание на исходе получаса игры Обамеянг, а помог ему как раз-таки корнер. Эдегор навесил от левого углового флага, долго мяч метался по штрафной площади, в итоге Обамеянг сыграл на подборе и с лету пробил метров с 10, попав в штангу.

«Вильярреал» стал чуть-чуть проседать, иногда сознательно отдавая инициативу лондонцам, так тут ещё и Чуквезе на ровном месте поймал травму. Вместо Саму пришлось выпускать 18-летнего Пино. Не назовёшь усилением атаки, особенно в такой момент. «Вильярреал» в атаку и не стремился, а вот «Арсенал» натиск усиливал. Вот уже Сака подключил Бельерина, Эктор от лицевой прострелил, а через касание голкипера мяч отскочил на Смита-Роу. Эмил в касание бил из центра штрафной площади, но направил мяч рядом со штангой.

Embed from Getty Images

Но атаковал не только «Арсенал». Стало появляться пространство на половине поля «канониров» и Морено с Пако и Пино неплохо разбегались в контрнаступлениях. Но опасных моментов не возникало. События не форсировал и «Арсенал», которому для финала достаточно было выцарапать минимальную победу. «Вильярреал», понятное дело, играл на 0:0. Помогали создавать моменты только стандарты. За 10 минут до конца матча Роб Холдинг опасно подрезал мяч после кросса Пепе, но немного не попал в створ.

В концовке ещё был момент у Обаменяга, в штангу замкнувшего кросс Бельерина, но на большее «Арсенал» не сподобился. Унаи Эмери в пятый раз вывел свою команду в финал Лиги Европы, у них просто химия какая-то. «Вильярреал» не допустил английского финала, в решающем матче «жёлтая субмарина» сыграет против «красных дьяволов».

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал
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Комментарии (5)
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0
ARTUR
07 Мая 2021, 00:12

Очень интересен был этот полуфинал , во первых для всех тренеров это была возможность взять трофей , плюс попасть в ЛЧ , лишь для МЮ лч уже и так есть , но Сульшеру важен трофей , кровь из носу это нужно было Арсам и персонально для Артеты , думаю это были его последние дни в Арсенале , Эмери так же спец по этому трофею , и он тоже хочет через него в ЛЧ , ну Роме было важно , но только до первого матча . Рад что вышел Втльяреал . Финал будет интересен .

1
fireland
07 Мая 2021, 00:05
Во что же превратился Арсенал. И стоило увольнять Эмери ? Почему держат Артету ? Если раньше Арсенал не попадал в ЛЧ, то теперь им и в ЛЕ выйти за счастье.
1
Scout_16
07 Мая 2021, 00:03

альтернативные гении требующие отставки Венгера теперь точно довольны, хотя всё равно найдутся такие кто скажет что Арсен во всём виноват.

0
CELTIC FROST
07 Мая 2021, 00:01

Печаль-импотенция(( Это ж как надо суметь развалить команду. Бедный Арсенал((

0
snk6565
07 Мая 2021, 00:03

Мля...видимо это слово у всех на устах...импотенция

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