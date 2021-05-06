«Вильярреал» Эмери выбил «Арсенал», не допустив английского финала и в Лиге Европы

«Арсенал» Микеля Артеты и «Вильярреал» Уная Эмери сошлись во втором полуфинале Лиги Европы.

Первый матч прошёл при тотальном преимуществе «Вильярреала» и только щедрость испанцев и один рывок Сака спасли «канониров» от фиаско. Вместо положенных 0:3 «Арсенал» увозит удобоваримые 1:2 и спокойно готовится к матчу на «Эмирэйтс». Унаи Эмери, конечно, хорошо знает свою бывшую команду, при таком раскладе не может считать себя фаворитом. Хотя у испанского тренера явная химия с Лигой Европы.

«Манчестер Юнайтед» в параллельной паре ещё после первого матча взял билет в финал, задачей «Арсенала» было не опозорить АПЛ и соорудить английский финал Лиги Европы. Эмери же рвался к улучшению собственного рекорда. Унаи собирался в пятый раз вывести свою команду в решающий матч ЛЕ, как это было с «Арсеналом» всего-то два года назад.

Embed from Getty Images

Старт второго матча команды начали с разведки. Главная цель не ошибиться, разглядеть слабые места соперника. Обменялись угловыми ударами, парочкой подходов, но ничего опасного у ворот друг друга не создавали. Нарушил молчание на исходе получаса игры Обамеянг, а помог ему как раз-таки корнер. Эдегор навесил от левого углового флага, долго мяч метался по штрафной площади, в итоге Обамеянг сыграл на подборе и с лету пробил метров с 10, попав в штангу.

«Вильярреал» стал чуть-чуть проседать, иногда сознательно отдавая инициативу лондонцам, так тут ещё и Чуквезе на ровном месте поймал травму. Вместо Саму пришлось выпускать 18-летнего Пино. Не назовёшь усилением атаки, особенно в такой момент. «Вильярреал» в атаку и не стремился, а вот «Арсенал» натиск усиливал. Вот уже Сака подключил Бельерина, Эктор от лицевой прострелил, а через касание голкипера мяч отскочил на Смита-Роу. Эмил в касание бил из центра штрафной площади, но направил мяч рядом со штангой.

Embed from Getty Images

Но атаковал не только «Арсенал». Стало появляться пространство на половине поля «канониров» и Морено с Пако и Пино неплохо разбегались в контрнаступлениях. Но опасных моментов не возникало. События не форсировал и «Арсенал», которому для финала достаточно было выцарапать минимальную победу. «Вильярреал», понятное дело, играл на 0:0. Помогали создавать моменты только стандарты. За 10 минут до конца матча Роб Холдинг опасно подрезал мяч после кросса Пепе, но немного не попал в створ.

В концовке ещё был момент у Обаменяга, в штангу замкнувшего кросс Бельерина, но на большее «Арсенал» не сподобился. Унаи Эмери в пятый раз вывел свою команду в финал Лиги Европы, у них просто химия какая-то. «Вильярреал» не допустил английского финала, в решающем матче «жёлтая субмарина» сыграет против «красных дьяволов».