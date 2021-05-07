Юнгберг: «Вылет от «Вильярреала» - это дно для «Арсенала»

Экс-полузащитник сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал вылет «канониров» из Лиги Европы. На стадии 1/2 финала английский коллектив по сумме двух игр уступил «Вильярреалу» (1:2, 0:0).

«Вылет от «Вильярреала» - это дно. Очень надеюсь, что «Арсеналу» удастся от него оттолкнуться. Больно принимать такой результат. Думаю, пора что-то менять в развитии команды, а то с каждым сезоном результаты ухудшаются», - передает слова Юнгберга BBC Sport.

В чемпионате Англии подопечные Микеля Артеты набрали 49 баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.