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Юнгберг: «Вылет от «Вильярреала» - это дно для «Арсенала»

07 Мая 2021, 08:14,

Экс-полузащитник сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал вылет «канониров» из Лиги Европы. На стадии 1/2 финала английский коллектив по сумме двух игр уступил «Вильярреалу» (1:2, 0:0).

«Вылет от «Вильярреала» - это дно. Очень надеюсь, что «Арсеналу» удастся от него оттолкнуться. Больно принимать такой результат. Думаю, пора что-то менять в развитии команды, а то с каждым сезоном результаты ухудшаются», - передает слова Юнгберга BBC Sport.

В чемпионате Англии подопечные Микеля Артеты набрали 49 баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Фредрик Юнгберг
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