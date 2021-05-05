Обамеянг рассказал, как переболел малярией

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переболел малярией.

«Я чувствовал себя очень и очень плохо, было тяжело. Три дня подряд у меня была лихорадка весь день и всю ночь. Мне не помогали никакие лекарства, после разговора с врачом я решил, что стоит лечь в больницу. Я пробыл там три дня, мне было плохо, я потерял четыре килограмма, думаю, что моей семье было тяжело видеть меня в таком состоянии. Затем всё наладилось, врачи помогли мне, хорошо, что болезнь обнаружили быстро, потому что заболевание малярией может закончиться для вас очень плохо», - цитирует Обамеянга пресс-служба «Арсенала».