Кавани и Альбиоль - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

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07 Мая 2021, 09:24,
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Прошли ответные поединки полуфинальной стадии Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» не смог обыграть на своем поле «Вильярреал» (0:0), а «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ромы» (2:3).
Пресс-служба УЕФА представила футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели. Болельщики будут выбирать между Эдинсоном Кавани, Брайаном Кристанте, Раулем Альбиолем и Пабло Мари. Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
В финал Лиги Европы пробились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Поединок состоится в городе Гданьск (Польша) 26 мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эдинсон Кавани, Рауль Альбиоль