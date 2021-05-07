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Кавани и Альбиоль - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

07 Мая 2021, 09:24,

Прошли ответные поединки полуфинальной стадии Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» не смог обыграть на своем поле «Вильярреал» (0:0), а «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ромы» (2:3).

Пресс-служба УЕФА представила футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели. Болельщики будут выбирать между Эдинсоном Кавани, Брайаном Кристанте, Раулем Альбиолем и Пабло Мари. Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

В финал Лиги Европы пробились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Поединок состоится в городе Гданьск (Польша) 26 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эдинсон Кавани, Рауль Альбиоль
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