Кавани и Альбиоль - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Прошли ответные поединки полуфинальной стадии Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» не смог обыграть на своем поле «Вильярреал» (0:0), а «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ромы» (2:3).

Пресс-служба УЕФА представила футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели. Болельщики будут выбирать между Эдинсоном Кавани, Брайаном Кристанте, Раулем Альбиолем и Пабло Мари. Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

В финал Лиги Европы пробились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Поединок состоится в городе Гданьск (Польша) 26 мая.