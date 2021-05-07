Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кавани повторил достижение Обамеянга и Фалькао в Лиге Европы

07 Мая 2021, 08:58,

«Манчестер Юнайтед» уступил «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3. Оба гола в составе английской команды забил нападающий Эдинсон Кавани.

Как информирует в «Твиттере» William Hill, 34-летний уругвайский бомбардир стал третьим игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в рамках полуфинального противостояния Лиги Европы. Напомним, что в домашней игре Эдинсон также оформил дубль.

Таким образом, Кавани повторил достижения Пьера-Эмерика Обамеянга и Радамеля Фалькао.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдет 26 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эдинсон Кавани
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола