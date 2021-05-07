Кавани повторил достижение Обамеянга и Фалькао в Лиге Европы

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07 Мая 2021, 08:58,
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3. Оба гола в составе английской команды забил нападающий Эдинсон Кавани.
Как информирует в «Твиттере» William Hill, 34-летний уругвайский бомбардир стал третьим игроком в истории, которому удалось забить четыре гола в рамках полуфинального противостояния Лиги Европы. Напомним, что в домашней игре Эдинсон также оформил дубль.
Таким образом, Кавани повторил достижения Пьера-Эмерика Обамеянга и Радамеля Фалькао.
В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдет 26 мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эдинсон Кавани