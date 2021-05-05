Ибаньес – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы будем играть за эмблему, а не для того, чтобы впечатлить Моуринью»

Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

«Это очень важная игра, мы должны выйти на поле с таким же настроем, как и всегда. Это уже второй матч, мы постараемся вернуться, потому что в футболе нет ничего невозможного, нам остается выложиться на полную.

Будем ли мы пытаться впечатлить Моуринью? Нет, мы играем за эмблему, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. Мы хотим порадовать своих болельщиков», - цитирует Ибаньеса Football Italia.

Первый матч завершился домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:2, ответная встреча состоится завтра, 6 мая.