Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фонсека верит в камбэк после поражения 2:6 от «Манчестер Юнайтед»

06 Мая 2021, 17:33,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сохраняет надежды на выход в финал Лиги Европы. В первом полуфинальном матче римляне уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:6.

«Нелегко обыграть «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, но я видел многое в футболе. Я верю во всё», - высказался Фонсека на пресс-конференции.

Матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.

Напомним, что Паулу Фонсека в конце сезона покинет «Рому», уступив место Жозе Моуринью.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола