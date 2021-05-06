​Фонсека верит в камбэк после поражения 2:6 от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сохраняет надежды на выход в финал Лиги Европы. В первом полуфинальном матче римляне уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:6.

«Нелегко обыграть «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, но я видел многое в футболе. Я верю во всё», - высказался Фонсека на пресс-конференции.

Матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.

Напомним, что Паулу Фонсека в конце сезона покинет «Рому», уступив место Жозе Моуринью.