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Сульшер – о матче с «Ромой»: «Вспомните их ответную игру против «Барселоны»

05 Мая 2021, 17:40,

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Ромы».

«Мы будем играть на победу. Все говорят, что дело сделано, но я не согласен, все помнят, как «Рома» обыграла «Барселону» после поражения в первом матче со счётом 1:4.

Травмы «Ромы»? У нас отличный тренерский штаб, который проделывает прекрасную работу с футболистами. У нас есть игроки, которые способны сыграть 40-50 матчей за сезон на высочайшем уровне», - цитирует Сульшера Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 6 мая. В первой игре «манкунианцы» одержали победу со счётом 6:2.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Уле Гуннар Сульшер
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