Сульшер – о матче с «Ромой»: «Вспомните их ответную игру против «Барселоны»

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Ромы».

«Мы будем играть на победу. Все говорят, что дело сделано, но я не согласен, все помнят, как «Рома» обыграла «Барселону» после поражения в первом матче со счётом 1:4.

Травмы «Ромы»? У нас отличный тренерский штаб, который проделывает прекрасную работу с футболистами. У нас есть игроки, которые способны сыграть 40-50 матчей за сезон на высочайшем уровне», - цитирует Сульшера Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 6 мая. В первой игре «манкунианцы» одержали победу со счётом 6:2.