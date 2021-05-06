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Дух Моуринью не сделал чудо: «Рома» победила «МЮ», но пропустила его в финал Лиги Европы

06 Мая 2021, 23:54,

В первом матче после официального известия о скором приходе в клуб Жозе Моуринью «Рома» пыталась произвести масштабную сенсацию.

Протокол игры  
Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
    39' Кавани Эдинсон (0:1)
(1:1) Джеко Эдин 57'    
(2:1) Кристанте Бриан 60'    
    69' Кавани Эдинсон (2:2)
(3:2) Залевский Никола 83'    
Миранте Антонио Карсдорп Рик   72' Смоллинг Крис   30' (Дарбо Эбрима (   30') Ибаньес Рожер Перес Бруно   69' (Сантон Давиде (   69') Кристанте Бриан   84' Манчини Джанлука Педро Родригес   77' (Майораль Борха (   77') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Джеко Эдин   77' (Залевский Никола (   77')
Запасные: Боер Пьетро Бове Эдоардо Киерво Риккардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   18'   46' (Теллес Алекс (   46') Байи Эрик Магуайр Гарри Шоу Люк   46' (Уильямс Брендон (   46') Ван де Бек Донни Фред Сантос   58' Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну   84' (Мата Хуан (   84') Погба Поль   64' (Матич Неманья (   64') Кавани Эдинсон   72'   73' (Рэшфорд Маркус (   73')
Запасные: Линделоф Виктор Диалло Амад Мактоминай Скотт Грант Ли Туанзебе Аксел Хендерсон Дин Эланга Энтони
06 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

Сокрушительное поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом лигоевропейском полуфинале стоило Паулу Фонсеке места в «Роме» после окончания сезона. С временным лагом новым главным тренером «волков» был назначен не нуждающийся в представлении Жозе Моуринью, а Фонсека в остатке текущего сезона мог лишь громко хлопнуть дверью. Хотя, конечно, если бы «джалоросси» удалось отыграть дома гостевое поражение 2:6 от манкунианцев, Фонсека стал бы героем. Но задача это была очень и очень сложная.

Первый тайм, наверное, сделал пессимистами даже самых ярких оптимистов в отношении «Ромы». Команды владели мячом примерно поровну. «Юнайтед» сильно никуда не спешил, и это было объяснимо, ведь он охранял преимущество в четыре забитых мяча из первой встречи. При этом Кавани на двадцатой минуте попал в перекладину, отправляя парашют за спину Миранте после ошибки экс-игрока «МЮ» Смоллинга, а ближе к концовке тайма Эль Матадор избежал офсайда и реализовал выход один на один чётким ударом в левый нижний угол (0:1). «Рома», не использовавшая до этого пару шансов, могла быстро сравнять счёт в этом отдельном матче. Джеко катнул влево на Мхитаряна, который, однако, примерно с угла вратарской не переиграл Де Хеа.

Embed from Getty Images

В общем, казалось, что «волки» уже точно обречены на вылет из турнира, но во втором тайме хозяева сумели собраться и устроить «красным дьяволам» весьма и весьма тревожные моменты. На 57-й минуте у Педро вместо удара из района правой штанги получился навес аккурат на голову Джеко, а тот прекрасно знает, что нужно делать в таких ситуациях (1:1). Пропущенный гол не добавил бдительности Фреду, который вскоре упустил мяч возле своей штрафной, после чего Пеллегрини коротко покатил на Кристанте, поразившего левый угол (2:1). Ну и дальше команда из Вечного города имела три момента с близкого расстояния за две минуты, но дважды Джеко и одиножды Джеко умудрялись направлять мяч прямо в Де Хеа.

Embed from Getty Images

Гости, в свою очередь, оперативно наказали бы соперника за расточительность, если бы Фернандеш пробил хитрее, а Гринвуд – точнее. В итоге же хозяев наказал Кавани, мастерски отклеившийся от защитника «Ромы» и заставивший римлян просто наблюдать, как он взмывает воздух и посылает мяч в сетку с подачи Фернандеша (2:2). Да, можно было сказать, что за двадцать минут «волки» ещё могут забить четыре мяча для перевода игры в дополнительное время, но где гарантия, что при таком везении они не пропустили бы ещё? Впрочем, утешением для римлян всё-таки стала локальная победа. На 83-й минуте Залевский ударил с угла вратарской, и мяч оказался в сетке после рикошета от Теллеса (3:2). «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, получив шанс выиграть этот трофей второй раз спустя четыре года. В 2017 году «красные дьяволы» под руководством Жозе Моуринью обыграли в решающем матче «Аякс». Теперь же противостоять манкунианцам будет «Вильярреал».

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Лига Европы
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Комментарии (6)
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0
CELTIC FROST
07 Мая 2021, 00:17

Рома в еврокубках на своем поле играет до конца. Этого у команды не отнять. Давят. несмотря ни на что. МЮ остается
очевидным фаворитом финала. Однако так там играть будет нельзя. Только 100%-ная выкладка позволит переиграть команду Эмери. Ждем и верим в победу. )

0
ARTUR
07 Мая 2021, 00:16

Жучара Маур хотел через ЛЕ просочится в ЛЧ ))) Тотен потопил , ну и тут не удалось , МЮ слишком расслаблено вышли , да это и понятно . Жду красивого финала , хотя думаю фиерии не будет , прагматика от испанцев тут будет наверное очевидной .

0
snk6565
07 Мая 2021, 00:07

Я могу допустить, что имея в голове четыре матча за восемь дней...старались играть в полноги...но расслабляться чревато...что, в принципе, и увидели...хорошо, что общий результат был более менее очевиден

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2
Element-22
07 Мая 2021, 00:02

Хз, какой счёт был бы в итоге на табло, не покури чего-то Де Хеа перед матчем… таких перфомансов он со времён Жозе не выдавал.
Этому Юнайтед нужно учиться играть на классе, учиться хладнокровно убивать соперника. Всё-таки пока слишком много детских ошибок.

0
CELTIC FROST
06 Мая 2021, 23:59

Защита дьяволов курила бамбук. В финале нужно быть собраннее.

0
Oleg-Chelsea
06 Мая 2021, 23:58

Да все равно молодец Рома. Все равно выиграла, хоть и вылетела....

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