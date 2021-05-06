Дух Моуринью не сделал чудо: «Рома» победила «МЮ», но пропустила его в финал Лиги Европы

В первом матче после официального известия о скором приходе в клуб Жозе Моуринью «Рома» пыталась произвести масштабную сенсацию.

Сокрушительное поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом лигоевропейском полуфинале стоило Паулу Фонсеке места в «Роме» после окончания сезона. С временным лагом новым главным тренером «волков» был назначен не нуждающийся в представлении Жозе Моуринью, а Фонсека в остатке текущего сезона мог лишь громко хлопнуть дверью. Хотя, конечно, если бы «джалоросси» удалось отыграть дома гостевое поражение 2:6 от манкунианцев, Фонсека стал бы героем. Но задача это была очень и очень сложная.

Первый тайм, наверное, сделал пессимистами даже самых ярких оптимистов в отношении «Ромы». Команды владели мячом примерно поровну. «Юнайтед» сильно никуда не спешил, и это было объяснимо, ведь он охранял преимущество в четыре забитых мяча из первой встречи. При этом Кавани на двадцатой минуте попал в перекладину, отправляя парашют за спину Миранте после ошибки экс-игрока «МЮ» Смоллинга, а ближе к концовке тайма Эль Матадор избежал офсайда и реализовал выход один на один чётким ударом в левый нижний угол (0:1). «Рома», не использовавшая до этого пару шансов, могла быстро сравнять счёт в этом отдельном матче. Джеко катнул влево на Мхитаряна, который, однако, примерно с угла вратарской не переиграл Де Хеа.

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В общем, казалось, что «волки» уже точно обречены на вылет из турнира, но во втором тайме хозяева сумели собраться и устроить «красным дьяволам» весьма и весьма тревожные моменты. На 57-й минуте у Педро вместо удара из района правой штанги получился навес аккурат на голову Джеко, а тот прекрасно знает, что нужно делать в таких ситуациях (1:1). Пропущенный гол не добавил бдительности Фреду, который вскоре упустил мяч возле своей штрафной, после чего Пеллегрини коротко покатил на Кристанте, поразившего левый угол (2:1). Ну и дальше команда из Вечного города имела три момента с близкого расстояния за две минуты, но дважды Джеко и одиножды Джеко умудрялись направлять мяч прямо в Де Хеа.

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Гости, в свою очередь, оперативно наказали бы соперника за расточительность, если бы Фернандеш пробил хитрее, а Гринвуд – точнее. В итоге же хозяев наказал Кавани, мастерски отклеившийся от защитника «Ромы» и заставивший римлян просто наблюдать, как он взмывает воздух и посылает мяч в сетку с подачи Фернандеша (2:2). Да, можно было сказать, что за двадцать минут «волки» ещё могут забить четыре мяча для перевода игры в дополнительное время, но где гарантия, что при таком везении они не пропустили бы ещё? Впрочем, утешением для римлян всё-таки стала локальная победа. На 83-й минуте Залевский ударил с угла вратарской, и мяч оказался в сетке после рикошета от Теллеса (3:2). «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, получив шанс выиграть этот трофей второй раз спустя четыре года. В 2017 году «красные дьяволы» под руководством Жозе Моуринью обыграли в решающем матче «Аякс». Теперь же противостоять манкунианцам будет «Вильярреал».

Кирилл Иванцов