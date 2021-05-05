Есть ли шансы у «Ромы» против «Манчестер Юнайтед»: статистика

В четверг «Рома» с «Манчестер Юнайтед» будут продолжать сражение за выход в финал Лиги Европы. Накануне матча предлагаем вам ознакомиться со статистическими данными.

o Лишь две из 225 команд, проигравших первый матч двухматчевого противостояния с разницей в 4+ мяча в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы, проходили дальше: «Партизан» в противостоянии с «КПР» в 1/16 финала в сезоне-1984/85 и «Реал» Мадрид против «Боруссии» Мёнхенгладбах в 1/8 финала сезона-1985/86.

o Поражение «Ромы» со счетом 2:6 стало лишь четвертым случаем, когда «Рома» пропускала 6+ голов в основной стадии еврокубков, причем еще один такой случай был против «Манчестер Юнайтед» (1:7 в апреле 2007 года).

o «Манчестер Юнайтед» выиграл пять из последних шести матчей против «Ромы» во всех соревнованиях, сыграв вничью 1:1 в декабре 2007-го.

o «Манчестер Юнайтед» может выйти в первый финал основных соревнований под руководством Уле Гуннара Сульшера. Ранее «МЮ» вылетал во всех четырех полуфиналах под руководством норвежца (дважды из Кубка английской лиги, один раз из Кубка Англии и один раз из Лиги Европы).

o «Рома» не проигрывала оба матча двухматчевого противостояния основной стадии еврокубков (исключая квалификации) с сезона-2015/16 – тогда был вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Кубке УЕФА/Лиге Европы подобное последний раз случалось в сезоне-2009/10 в 1/8 финала против «Панатинаикоса».

o «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре матча Лиги Европы подряд. Последний раз манкунианцы выигрывали пять еврокубковых матчей подряд в мае 2011 года, прежде чем проиграть «Барселоне» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».

o Эдин Джеко забивал в пяти из последних шести матчей Лиги Европы, в которых он принимал участие. Он забил 31 гол за римлян в еврокубках, минимум на три больше, чем любой другой игрок (у Франческо Тотти - 28).

o С момента своего дебюта в Лиге Европы в 2018-м, Бруну Фернандеш поучаствовал в 30 голах в Лиге Европы (19 голов и 11 передач), это минимум на семь больше, чем любой другой игрок.