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Магуайр – о выходе в финал Лиги Европы: «Серьезное достижение»

07 Мая 2021, 00:22,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о выходе в финал Лиги Европы.

«Это серьезное достижение. Да, сегодня вечером мы проиграли, что разочаровывает, но в первом матче мы сыграли феноменально. Конечно, мы не хотели проигрывать и вышли на поле, чтобы играть на победу. Теперь мы в финале и хотим победить там.

Кавани? Он забил два красивых гола. Мы всегда знали, что он прекрасно открывается, если нам удается доставить мяч в чужую штрафную, то Кавани обязательно доставит проблем сопернику», - цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «манкунианцы» сыграют с «Вильярреалом».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр
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