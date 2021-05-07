Сульшер возмущён календарём «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», раскритиковал напряженный график своей команды. С 9 по 13 мая манкунианцам предстоит провести три матча.

«Это что-то из ряда вон выходящее. График придумали люди, которые не разбираются в футболе. Для игроков нереально так часто играть и показывать высокий уровень. Но нам ничего не остается, нужно быть готовыми», - приводит слова тренера BBC Sport.

Напомним, что в четверг, шестого мая, «красные дьяволы» провели ответную встречу с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Манкунианцы уступили со счетом 2:3, но по сумме двух матчей вышли в финал турнира.