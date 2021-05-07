Сульшер возмущён календарём «Манчестер Юнайтед»

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07 Мая 2021, 08:21,
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Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», раскритиковал напряженный график своей команды. С 9 по 13 мая манкунианцам предстоит провести три матча.
«Это что-то из ряда вон выходящее. График придумали люди, которые не разбираются в футболе. Для игроков нереально так часто играть и показывать высокий уровень. Но нам ничего не остается, нужно быть готовыми», - приводит слова тренера BBC Sport.
Напомним, что в четверг, шестого мая, «красные дьяволы» провели ответную встречу с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Манкунианцы уступили со счетом 2:3, но по сумме двух матчей вышли в финал турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
Ой, та ладно. В АПЛ уже всё ясно. Места 2-4 практически всё тоже самое. Выход в ЛЧ есть и норм. Из 5 матчей надо набрать 7 очков и будут не ниже 3-го, если уж на то пошло. Теперь вся подготовка к финалу ЛЕ. А за 3 матча за 5 дней надо тем диким обезьянам-полупокерам сказать "спасибо", которые устроили дичь перед игрой с ЛФК. Протестовать тоже надо с умом, а не как дикари. Если уж на то пошло - надо было ехать под дома Глейзеров, а не портить газон и оборудование на стадионе, на который те же Глейзеры выделяют деньги. Повезло, что технарь не впаяли.