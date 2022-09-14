​14 фанатов загребского «Динамо» арестованы в Милане

В среду вечером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» будет принимать загребское «Динамо». Игру на «Сан-Сиро» должны посетить около 4 тысяч ультрас хорватского клуба. За несколько часов до игры не обошлось без неприятных моментов. Как сообщает CalcioMercato, 14 фанатов «Динамо» были арестованы. Полиция выявила у них ножи, дубинки и дымовые шашки.

Отмечается, что полиция особенно активна, чтобы предотвратить любое насилие. В центре Милана даже запретили продажу алкогольных напитков.

Матч между «Миланом» и загребским «Динамо» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.