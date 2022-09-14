Анчелотти готовится одержать 100-ю победу в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» готовится принять в домашнем матче «РБ Лейпциг», и в случае победы действующего обладателя самого престижного клубного турнира Европы это будет сотый успех для итальянского наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, в рамках Лиги чемпионов.

В таком случае он станет лишь вторым тренером в истории европейского футбола, который добился ста побед в ЛЧ. А первым является не кто иной, как сэр Алекс Фергюсон.

Следить за матчем между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.