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Лига чемпионов

Анчелотти готовится одержать 100-ю победу в Лиге чемпионов

 
14 Сентября 2022 • 20:54 Комментировать
Милан
3:1
Динамо Загреб
1 1.37 X 5.00 2 8.50
2-й тайм

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» готовится принять в домашнем матче «РБ Лейпциг», и в случае победы действующего обладателя самого престижного клубного турнира Европы это будет сотый успех для итальянского наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, в рамках Лиги чемпионов.

В таком случае он станет лишь вторым тренером в истории европейского футбола, который добился ста побед в ЛЧ. А первым является не кто иной, как сэр Алекс Фергюсон.

Следить за матчем между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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МИЛАН ДИНАМО ЗАГРЕБ
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Идет 82 минута Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
Идет 81 минута Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
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