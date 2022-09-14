​Жиру – на острие атаки: «Милан» назвал состав на матч с хорватским «Динамо»

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» будет принимать «Динамо» из Загреба. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру.

Стартовый свисток в матче «Милан» - «Динамо» прозвучит в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в первом туре группового этапа «Милан» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), а «Динамо» обыграло «Челси» (1:0).