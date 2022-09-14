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Лига чемпионов

​Жиру – на острие атаки: «Милан» назвал состав на матч с хорватским «Динамо»

 
14 Сентября 2022 • 18:49 Комментировать
Милан
0:0
Динамо Загреб
1 1.37 X 5.00 2 8.50
1-й тайм

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» будет принимать «Динамо» из Загреба. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру.

Стартовый свисток в матче «Милан» - «Динамо» прозвучит в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в первом туре группового этапа «Милан» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), а «Динамо» обыграло «Челси» (1:0).

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МИЛАН ДИНАМО ЗАГРЕБ
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Идет 22 минута Шахтёр Донецк 0:1 Селтик 3.15 3.50 2.28
Идет 22 минута Милан 0:0 Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
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