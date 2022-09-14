Жиру: «Чуть разочарован заменой»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уверенно обыграл загребское «Динамо», добыв первую победу в текущем сезоне самого престижного клубного турнира «Старого Света». Автор первого гола Оливье Жиру был заменен, что вызвало его видимое неудовольствие. Он пояснил, почему отреагировал подобным образом.
- Я чуть разочарован заменой, но так бывает. Я так понял, что Мистер хотел дать мне отдохнуть, но я на самом деле всегда хочу быть на поле. Играть и помогать команде, - цитирует Жиру итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.
После двух туров начавшейся Лиги чемпионов у «Милана» четыре очка.
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