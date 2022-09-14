В Милане болельщика загребского «Динамо» пырнули ножом

Хорватские «тифози» считаются одними из самых «забористых» во всей Европе, печальная слава о них давно известна всем, особенно близким к Хорватии государствам.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» обыграл «Динамо» из Загреба, а фанаты «Милана» «выиграли» свою схватку на одной из улиц города, пырнув ножом представителя оппонирующей группировки.

Пострадал 39-летний мужчина, однако жизни его ничего не угрожает, он находится в больнице, сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.

Также полиция задержала 14 хорватских радикалов, которые пытались пронести на стадион дубинки и ножи, не говоря уже о таких «мелочах», как дымовые шашки.