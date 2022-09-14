Пиоли не видит «особой разницы между Серией А и Лигой чемпионов»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уверенно обыграл загребское «Динамо», добыв первую победу в текущем сезоне самого престижного клубного турнира «Старого Света». Успех своей дружины прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли. Он не скрывает своего удовлетворения, но считает, что можно было забить и больше голов в матче.

- Если будем играть так и дальше, можно выигрывать всегда. Честно говоря, я не вижу большой разницы между итальянским чемпионатом и Лигой чемпионов, - цитирует слова наставника «Милана» итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.