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Лига чемпионов

«Берегу его» - Пиоли прокомментировал недовольство Жиру своей заменой

 
14 Сентября 2022 • 23:14 Комментировать
Милан
3:1
Динамо Загреб
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уверенно обыграл загребское «Динамо», добыв первую победу в текущем сезоне самого престижного клубного турнира «Старого Света». Автор первого гола Оливье Жиру был заменен, что вызвало его видимое неудовольствие. Ситуацию прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли, который дал понять, что бережет французского форварда.

- На самом деле я очень рад тому, что игрок стремится играть все время. Мы обсуждали эту тему с ним. Я не могу загонять Оливье, надо думать и о воскресной игре с «Наполи». Он прекрасно знает, что в этом нет ничего личного, такая у меня работа, - цитирует слова наставника «Милана» итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли
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