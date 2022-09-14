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Лига чемпионов

«Милан» на классе разобрался с «Динамо» Загреб

 
14 Сентября 2022 • 21:36 Комментировать
Милан
3:1
Динамо Загреб
окончен

«Милан» принимал неожиданного лидера квартета Лиги чемпионов, «Динамо» Загреб. Представители Серии А серьёзно отнеслись к игре и в начале второго тайма имели задел в два гола. Оливье Жиру с пенальти пробил впритирку со штангой. Рафаэл Леау в быстрой атаке навесил на голову Алексиса Салемакерса. Хорваты ответили красивой комбинацией с голевым пасом пяткой на Мислава Оршича. На 77-й минуте Томмазо Побега поставил точку ударом под перекладину - 3:1.

«Милан» с 4 очками - новый лидер группы.

Протокол игры  
Милан3:1Динамо Загреб
(1:0) Жиру Оливье45'  
(2:0) Салемакерс Алексис47'  
  56'Оршич Мислав (2:1)
(3:1) Побега Томмазо77'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТомори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер Исмаэль 78' (Мессьяс Жуниор ( 78') Тонали Сандро 67' (Побега Томмазо ( 67') Салемакерс Алексис 78' (Дест Серджино ( 78') Диас Браим 78' (Крунич Раде ( 78') Леау РафаэлЖиру Оливье 68' (Де Кетеларе Шарль ( 68')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКьяер СимонЮнгдал АндреасМиранте Антонио
Ливакович ДоминикРистовски Стефан 78' (Дрмич Йосип ( 78') Шутало ЙосипПерич ДиноМохаррами Садех 63' (Шпикич Дарио ( 63') Любичич РобертИванушец ЛукаМишич ЙосипАдеми АриянПеткович Бруно 84' (Марин Антонио ( 84') Оршич Мислав  75' 84' (Батурина Мартин ( 84')
Запасные: Булат МаркоЭмрели МахирСтефульж ДаниэльЗагорац ДаниэльДилавер ЭмирБочкай ПетарТеофил-Катерин КевинЛауритсен Расмус
14 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Милан - Динамо Загреб. 2:0. Гол Алексиса Салемакерса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милан - Динамо Загреб. 2:0. Гол Алексиса Салемакерса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милан - Динамо Загреб. 2:1. Гол Мислава Оршича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милан - Динамо Загреб. 2:1. Гол Мислава Оршича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милан - Динамо Загреб. 3:1. Гол Томмазо Побега (видео). Лига чемпионов. Футбол
Милан - Динамо Загреб. 3:1. Гол Томмазо Побега (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
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