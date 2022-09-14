«Милан» на классе разобрался с «Динамо» Загреб

«Милан» принимал неожиданного лидера квартета Лиги чемпионов, «Динамо» Загреб. Представители Серии А серьёзно отнеслись к игре и в начале второго тайма имели задел в два гола. Оливье Жиру с пенальти пробил впритирку со штангой. Рафаэл Леау в быстрой атаке навесил на голову Алексиса Салемакерса. Хорваты ответили красивой комбинацией с голевым пасом пяткой на Мислава Оршича. На 77-й минуте Томмазо Побега поставил точку ударом под перекладину - 3:1.

«Милан» с 4 очками - новый лидер группы.

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