«Милан» на классе разобрался с «Динамо» Загреб

«Милан» принимал неожиданного лидера квартета Лиги чемпионов, «Динамо» Загреб. Представители Серии А серьёзно отнеслись к игре и в начале второго тайма имели задел в два гола. Оливье Жиру с пенальти пробил впритирку со штангой. Рафаэл Леау в быстрой атаке навесил на голову Алексиса Салемакерса. Хорваты ответили красивой комбинацией с голевым пасом пяткой на Мислава Оршича. На 77-й минуте Томмазо Побега поставил точку ударом под перекладину - 3:1.
«Милан» с 4 очками - новый лидер группы.
Протокол игры
|(1:0) Жиру Оливье45'
|(2:0) Салемакерс Алексис47'
|56'Оршич Мислав (2:1)
|(3:1) Побега Томмазо77'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль78' (Мессьяс Жуниор (78') •Тонали Сандро67' (Побега Томмазо (67') •Салемакерс Алексис78' (Дест Серджино (78') •Диас Браим78' (Крунич Раде (78') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье68' (Де Кетеларе Шарль (68')
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан78' (Дрмич Йосип (78') •Шутало Йосип•Перич Дино•Мохаррами Садех63' (Шпикич Дарио (63') •Любичич Роберт•Иванушец Лука•Мишич Йосип•Адеми Ариян•Петкович Бруно84' (Марин Антонио (84') •Оршич Мислав 75'84' (Батурина Мартин (84')
14 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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