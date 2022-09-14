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Лига чемпионов

Пиоли доволен, но хотел бы побольше голов

 
14 Сентября 2022 • 22:59 Комментировать
Милан
3:1
Динамо Загреб
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уверенно обыграл загребское «Динамо», добыв первую победу в текущем сезоне самого престижного клубного турнира «Старого Света».

Успех своей дружины прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли. Он не скрывает своего удовлетворения, но считает, что можно было забить и больше голов в матче.

- Огромный шаг вперед, я счастлив, мне очень понравилась игра команды. Но можно было забить и больше голов. Сейчас уже думаем о «Наполи», нам надо решать проблему дисквалификации Леау в чемпионате и найти новые решения для атаки, - цитирует слова наставника «Милана» итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Милан Стефано Пиоли
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Идет 76 минута Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
Идет 75 минута Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
Идет 73 минута Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
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