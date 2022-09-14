Пиоли доволен, но хотел бы побольше голов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уверенно обыграл загребское «Динамо», добыв первую победу в текущем сезоне самого престижного клубного турнира «Старого Света».

Успех своей дружины прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли. Он не скрывает своего удовлетворения, но считает, что можно было забить и больше голов в матче.

- Огромный шаг вперед, я счастлив, мне очень понравилась игра команды. Но можно было забить и больше голов. Сейчас уже думаем о «Наполи», нам надо решать проблему дисквалификации Леау в чемпионате и найти новые решения для атаки, - цитирует слова наставника «Милана» итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.