Жиру назвал минимальную цель «Милана» в ЛЧ

Центрфорвард «Милана» Оливье Жиру высказался о победе над загребским «Динамо» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. «Россонери» выиграли со счетом 3:1.

«Мы провели непростой поединок. Если бы действовали в атаке немного точнее, то могли бы забить больше голов. Лига чемпионов – прекрасный турнир. «Милан» хочет добиться в нем успеха. Наша минимальная цель – выход из группы», - передает слова французского нападающего пресс-служба УЕФА.

Благодаря вчерашнему успеху миланский гранд имеет в своем активе четыре набранных очка. В следующем туре чемпион Серии А встретится с лондонским «Челси».