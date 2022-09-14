Пиоли: «С Динамо» может быть непросто»

Итальянский чемпион «Милан» готовится к матчу второго тура группового раунда самого престижного европейского клубного турнира, и начинает он его в ранге отстающего от своего соперника - загребское «Динамо» обыграло в первом туре лондонский «Челси». Поэтому Пиоли не склонен недооценивать соперника - он ожидает, что хорваты выберут тактику контратак.

- «Динамо» много забивает в своем чемпионате, в среднем по три мяча. Они доминируют у себя, но с «Челси» успешно сыграли на контратаках. Это значит, что с ними может быть непросто, - - заявил Стефано Пиоли в интервью официальному сайту УЕФА.