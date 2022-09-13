​Пиоли: Не нужно недооценивать загребское «Динамо»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем Лиги чемпионов против загребского «Динамо» дал понять, что соперника не нужно недооценивать.

«Это будет важная, но пока не решающая игра. В прошлом году мы одержали первую свою победу в группе в пятом туре и даже после этого сохраняли шансы на плей-офф. Завтра мы можем выйти на первое место, если выиграем. Но это будет сложно, потому что «Динамо» заслуженно обыграло «Челси» в первом матче», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» обыграло «Челси» со счётом 1:0. После той игры лондонский клуб отправил Томаса Тухеля в отставку.