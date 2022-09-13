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Лига чемпионов

​Пиоли: Не нужно недооценивать загребское «Динамо»

 
13 Сентября 2022 • 17:33 Комментировать
Милан
...
Динамо Загреб
1 1.25 X 5.90 2 12.00
14.09 19:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем Лиги чемпионов против загребского «Динамо» дал понять, что соперника не нужно недооценивать.

«Это будет важная, но пока не решающая игра. В прошлом году мы одержали первую свою победу в группе в пятом туре и даже после этого сохраняли шансы на плей-офф. Завтра мы можем выйти на первое место, если выиграем. Но это будет сложно, потому что «Динамо» заслуженно обыграло «Челси» в первом матче», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» обыграло «Челси» со счётом 1:0. После той игры лондонский клуб отправил Томаса Тухеля в отставку.

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Милан Динамо Загреб Стефано Пиоли
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МИЛАН ДИНАМО ЗАГРЕБ
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