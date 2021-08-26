Гендиректор «Шахтёра» хочет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтёр» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «Монако» (1:0, 2:2 д.в.). Своими ожиданиями от жеребьевки поделился гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

В интервью клубной пресс-службе руководитель подчеркнул, что на групповой стадии нет слабых команд. Кроме того, Палкин заявил, что хотел бы попасть в один квартет с французским «ПСЖ».

«В «ПСЖ» хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно», - сказал генеральный директор.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 26 августа. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.