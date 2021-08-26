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Лига чемпионов

Гендиректор «Шахтёра» хочет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

26 Августа 2021 • 12:29 Комментировать (1)
Шахтёр Донецк
2:2
Монако
окончен после доп. времени

Донецкий «Шахтёр» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «Монако» (1:0, 2:2 д.в.). Своими ожиданиями от жеребьевки поделился гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

В интервью клубной пресс-службе руководитель подчеркнул, что на групповой стадии нет слабых команд. Кроме того, Палкин заявил, что хотел бы попасть в один квартет с французским «ПСЖ».

«В «ПСЖ» хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно», - сказал генеральный директор.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 26 августа. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк ПСЖ Сергей Палкин
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Комментарии (1)
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Милка
26 Августа 2021 в 13:32
Разпетушился. А что ж с тобой было при счете 0-2 когда тебя камера выхватила? А, лимончик наверное кушал)))
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