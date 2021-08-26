«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтёра» в Лигу чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» в овертайме вырвал ничью у «Монако» (2:2) и вышел в основную стадию самого престижного еврокубка. В первом матче была зафиксирована победа украинского коллектива со счетом 1:0.

На успех «горняков» отреагировал «Манчестер Сити», который несколько раз играл с «Шахтёром» в одном квартете.

«Парни, до скорой встречи», - гласит сообщение в официальном твиттер-аккаунте чемпиона Англии.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 состоится в Ньоне сегодня, 26 августа. Начало запланировано в 19:00 мск.