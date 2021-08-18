Ковач: «У голкипера «Шахтёра» был удачный день»

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» на домашнем стадионе потерпел поражение от донецкого «Шахтёра» со счетом 0:1. Главный тренер монегасков Нико Ковач поделился впечатлениями от игры.

«Мне понравилась наша игра в первой половине. У нас получалось создавать опасные моменты у ворот соперника, однако у голкипера «Шахтёра» был удачный день. Не нужно сильно расстраиваться, впереди ответный матч», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится на следующей неделе в Харькове. Сильнейший в этом противостоянии получит путевку в групповую стадию самого престижного клубного турнира Европы.