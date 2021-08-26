Мудрик намудрил «Шахтёру» групповой этап Лиги чемпионов, выбив «Монако» Головина в Лигу Европы

Донецкий «Шахтёр» или Александр Головин – в групповом этапе Лиги чемпионов из них мог быть только кто-то один.

«Шахтёр» почти не пропускает групповые этапы Лиги чемпионов и периодически прорывается в плей-офф этого турнира. Если «горняки» не становятся чемпионами Украины, им приходится проходить квалификацию в рамках пути представителей лиг, и сейчас как раз такой случай. Оказавшись сильнее бельгийского «Генка», донетчане попали на «Монако», выбивший пражскую «Спарту». «Монегаски» – довольно крепкий европейский середняк, но на выезде «Шахтёр» победил их со счётом 1:0. Российский полузащитник Головин, неплохо начавший сезон, в ответном матче в Харькове вышел в стартовом составе гостей.

Успехи первого матча не должны были обмануть «горняков». Если они думали сохранить дома устраивающий их счёт в противостоянии путём тотального отбивания, то сильно просчитались. Может, хозяева оказались не готовы к тому, что гости с первых же минут станут оказывать на них конкретное давление, но это можно было предположить. Команды, которым нужно обязательно забивать, нередко делают ставку на быстрый гол. «Монако», завладевший огромным территориальным преимуществом, сравнял ситуацию в противостоянии на 18-й минуте, реализовав свой первый голевой момент в матче. Бен-Йеддер отдал короткий пас Фолланду, плотно ударившему в ближний угол с левого полуфланга. Пятов отбил перед собой, и Бен-Йеддер с удовольствием уложил мяч в дальний угол (0:1).

Этот гол гостей не взбодрил «Шахтёр». Хозяева продолжили игру возле своей штрафной с разрушенным переходом из обороны в атаку. Назревало второе взятие ворот ветерана Пятова, который недавно стал первым номером «горняков» в отсутствие травмированного Трубина. 38-я минута могла явить миру голевую передачу Головина, но подкачал Бадьяшиль, с лёта пославший в штангу навес россиянина со штрафного. Зато не подкачал буквально на следующей минуте Бен-Йеддер, замкнувший правый угол на простреле Кайо (0:2). Дальше украинская команда несколько отодвинула игру от своих ворот, что не помешало Бен-Йеддеру выскочить один на один с Пятовым. Впрочем, хет-трика не случилось: перекидывая вратаря, Виссам не нашёл мячом створ.

После перерыва на поле были уже не только «монегаски». У донетчан сначала всё равно толком не получалось навязать сопернику свои условия. Забей на исходе часа игры головой Марлон, «горняки» могли бы всколыхнуться, однако не забил – пробил мимо. Со стороны визитёров Бен-Йеддер вновь не добился успеха, выйдя один на один с Пятовым, – он проиграл дуэль голкиперу. Головин около лицевой подрисовал себе падение в эпизоде с Витао и получил за симуляцию жёлтую карточку. Кажется, «монегаски» слишком уверились в победе с нужным счётом, и гол Марлоса на 74-й минуте родился словно из ниоткуда. Де Дзерби выступил провидцем, выпустив того на замену. Хозяева классно разыграли атаку по центру, Алан Патрик покатил в свободную зону к правой штанге, и Марлос вонзил мяч в ближний угол (1:2).

По сумме двух матчей счёт сравнялся. В данном случае отмена правила гостевого гола помогала «шахтёрам». Финальный отрезок основного времени хозяева провели в обороне, и Марлон проявил себя героем, подкатившись под удар Фолланда с близкого расстояния. На второй добавленной минуте героем также стал Пятов, отразивший удар в угол от по-прежнему антигероя Фолланда. К дополнительному времени Головин уже был заменён Нико Ковачем. На овертайм, похоже, сил больше осталось у «Шахтёра», выгрызшего победу в игровое время на 114-й минуте. Дебютант Лиги чемпионов 20-летний Мудрик планировал сделать поперечный пас с левого полуфланга, но мяч, срикошетив от Агилара, отправился за шиворот Нюбелю (2:2). На последних минутах гости не преуспели в тактике с примитивными забросами, и это значит, что в групповой этап Лиги чемпионов следует «Шахтёр», становясь там вторым делегатом от Украины, а «Монако» вместе с Головиным придётся довольствоваться Лигой Европы.

Кирилл Иванцов