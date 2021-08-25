​Пятов: «Учимся и воспринимаем идеи де Дзерби»

Опытный страж ворот «Шахтёра» Андрей Пятов перед ответным поединком с «Монако» в раунде плей-офф Лиги чемпионов поговорил о работе под началом Роберто де Дзерби и о словах тренера о недостатке спортивной злости в атаке команды.

«Обстановка хорошая. Пришёл тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Злость? Конечно, она должна быть выше, должна быть агрессия, но это дело времени», - приводятся слова Пятова на официальном сайте «Шахтёра».

Ответная игра между «Шахтёром» и «Монако» стартует 25 августа в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.