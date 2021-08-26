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Лига чемпионов

Пятов - о выходе «Шахтёра» в групповой этап ЛЧ: «Ещё пошумим»

26 Августа 2021 • 09:11 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:2
Монако
окончен после доп. времени

Ветеран донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов высказался о выходе команды в основной этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В раунде плей-офф квалификации подопечные Роберто де Дзерби по сумме двухматчевого противостояния победили «Монако» с общим счетом 3:2 (1:0, 2:2 д.в.).

«Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», - гласит сообщение 37-летнего вратаря в инстаграм-аккаунте.

Сегодня, 26 августа, донецкий «Шахтёр» узнает соперников по групповой стадии. От России в жеребьевке примет участие петербургский «Зенит». Мероприятие пройдет в Ньоне и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Андрей Пятов
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