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Лига чемпионов

Агент Головина отреагировал на вылет «Монако» из Лиги чемпионов

26 Августа 2021 • 11:59 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:2
Монако
окончен после доп. времени

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался относительно вылета монегасков из Лиги чемпионов.

«Монако» не повезло? 100%! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде», - поведал агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что по сумме двухматчевого противостояния монегаски уступили «горнякам» со счетом 2:3. Первая игра, состоявшаяся в Монако, завершилась победой донецкого клуба - 1:0. В ответной встрече «Монако» вел после первого тайма со счетом 2:0, однако упустил преимущество. Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу клуба из Лиги 1, а в овертайме «Шахтёр» смог отыграться и довести противостояние до своей итоговой победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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