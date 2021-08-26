Агент Головина отреагировал на вылет «Монако» из Лиги чемпионов

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался относительно вылета монегасков из Лиги чемпионов.

«Монако» не повезло? 100%! Что касается Лиги Европы, то не этого ожидал Головин. Но Саша готов играть всегда и везде», - поведал агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что по сумме двухматчевого противостояния монегаски уступили «горнякам» со счетом 2:3. Первая игра, состоявшаяся в Монако, завершилась победой донецкого клуба - 1:0. В ответной встрече «Монако» вел после первого тайма со счетом 2:0, однако упустил преимущество. Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу клуба из Лиги 1, а в овертайме «Шахтёр» смог отыграться и довести противостояние до своей итоговой победы.