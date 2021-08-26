Ковач: «Монако» доминировал над «Шахтёром» 190 минут из общих 210»

Рулевой «Монако» Нико Ковач отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира монегаски выигрывали у донецкого «Шахтёра» со счетом 2:0, однако упустили положительный результат, завершив встречу вничью - 2:2.

«О правиле гостевого гола не буду говорить, решение уже принято, поэтому не вижу смысла что-то комментировать. Из сыгранных 210 минут в противостоянии мы доминировали над соперником на протяжении 190. Я горжусь своими подопечными, иногда футбол бывает очень жесток. Игра команды меня полностью устроила», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря успеху в первом матче (1:0) «горняки» пробились в основной раунд еврокубка.