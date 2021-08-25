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Лига чемпионов

​У де Дзерби спросили о плане по нейтрализации Головина

25 Августа 2021 • 09:28 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Монако
Через 10 ч. 7 мин.
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Главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» ответил на вопросы представителей СМИ. Один из вопросов заключался в том, есть ли у «горняков» план по нейтрализации Александра Головина, которого фанаты монегасков признали лучшим игроком первого матча.

«У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов», - сказал де Дзерби, после чего выделил ещё нескольких игроков команды-соперника.

«Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать», - отметил итальянский специалист, чьи слова приводятся на официальном сайте «Шахтёра».

В первом матче «Шахтёр» обыграл «Монако» на выезде со счётом 1:0. Ответная встреча стартует в 22:00 25 августа. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Александр Головин Роберто де Дзерби
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