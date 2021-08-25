Головин снова попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Шахтером»

«Монако» и «Шахтер» огласили свои стартовые составы на ответный матч квалификации Лиги чемпионов. Стоит напомнить, что победитель противостояния попадет в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого Света, а проигравший продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Отмечаем, что с первых минут встречу снова начнет российский полузащитник Александр Головин. Неделю назад во Франции он провел на поле 60 минут. Также Головин на выходных появился и в матче регулярного чемпионата, по ходу которого получил красную карточку.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией поединка можно проследить на сайте Liveresult.ru