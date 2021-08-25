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Лига чемпионов

Головин снова попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Шахтером»

25 Августа 2021 • 21:08 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Монако
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«Монако» и «Шахтер» огласили свои стартовые составы на ответный матч квалификации Лиги чемпионов. Стоит напомнить, что победитель противостояния попадет в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого Света, а проигравший продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Отмечаем, что с первых минут встречу снова начнет российский полузащитник Александр Головин. Неделю назад во Франции он провел на поле 60 минут. Также Головин на выходных появился и в матче регулярного чемпионата, по ходу которого получил красную карточку.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией поединка можно проследить на сайте Liveresult.ru 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Лига Чемпионов Александр Головин
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25.08  22:00 Брондбю ... Ред Булл Зальцбург 5.7 4.2 1.57
25.08  22:00 Шахтёр Донецк ... Монако
25.08  22:00 Динамо Загреб ... Шериф 1.4 4.8 8.4
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