Гендиректор «Шахтёра» - о камбэке в матче с «Монако»: «Было предынфарктное состояние»

Футбольный функционер Сергей Палкин, занимающий пост гендиректора донецкого «Шахтёра», поделился эмоциями после выхода команды в групповой раунд Лиги чемпионов. В квалификационном раунде плей-офф вице-чемпион Украины одолел по сумме двух матчей «Монако» (1:0, 2:2 д.в.).

«Было предынфарктное состояние. Главное, что мы прошли дальше. Хотел бы поздравить болельщиков, клуб, президента! Это был один из ключевых матчей сезона», - приводятся слова руководителя на официальном сайте донецкого гранда.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа, в швейцарском городе Ньон. Мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что от России в еврокубке выступит петербургский «Зенит». «Спартак» завершил участие в квалификации, уступив лиссабонской «Бенфике».