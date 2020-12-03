Мусаев: «Ренн» ничего не создал, а в свою очередь мы были достаточно дисциплинированными»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Ренном» (1:0) в эфире канала «Матч!».

- Мы смогли нейтрализовать сильные стороны соперника, это полуфланг, фланг и стандарты очень сильные. Из того, что я перечислил, они ничего не создали, а в свою очередь мы были достаточно дисциплинированными. У нас было в первом тайме достаточно много подходов, которые мы не реализовали. Во втором их было меньше, но мы забили такой важный мяч и добились победы, которую все ждали. Особенно мы ее посвящаем нашим болельщикам.