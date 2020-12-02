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Мусаев: «Мы знали, что «Ренн» высоко играет в обороне, и смогли этим воспользоваться»

02 Декабря 2020, 23:56,

Global Look Press

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы знали, что «Ренн» высоко играет в обороне, и смогли воспользоваться этим в самый важный момент. Я рад за парней, они заслужили эту долгожданную победу в Лиге чемпионов. Я очень рад, что мы достигли нашей цели, выйдя в весеннюю часть еврокубков», - цитирует Мусаева пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» набрал четыре очка в пяти турах и гарантировал себе третье место в группе. А «Ренн» с одним зачётным баллом расположился на последней строчке и точно не сыграет в еврокубках весной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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