Андронов: «Краснодар» - цветок на помойке российского футбола»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов после поражения петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» (0:3) в матче Лиги чемпионов поделился мнением об уровне российского футбола.

«Таков нынешний российский футбол. «Краснодар» в нем - сорняк. Случайно выросший на помойке цветок. А «Зенит» не только командир помойки, он ее и создал», - гласит сообщение Андронова в телеграм-канале.

Напомним, что пока российские клубы одержали лишь одну победу на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это сделал «Краснодар», взявший верх над французским «Ренном» со счетом 1:0.