Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Андронов: «Краснодар» - цветок на помойке российского футбола»

03 Декабря 2020, 11:13,

LiveSport.Ru

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов после поражения петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» (0:3) в матче Лиги чемпионов поделился мнением об уровне российского футбола.

«Таков нынешний российский футбол. «Краснодар» в нем - сорняк. Случайно выросший на помойке цветок. А «Зенит» не только командир помойки, он ее и создал», - гласит сообщение Андронова в телеграм-канале.

Напомним, что пока российские клубы одержали лишь одну победу на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это сделал «Краснодар», взявший верх над французским «Ренном» со счетом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Алексей Андронов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола