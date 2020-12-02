​«Краснодар» назвал состав на матч с «Ренном» - Сафонов в старте

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Краснодар» и «Ренн». Главный тренер «быков» решил включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Де Вильена.

Матч «Краснодар» - «Ренн» стартует в 20:55 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Краснодар» и «Ренн» имеют по одному набранному очку в своих активах. Победа любой из команд гарантирует ей третье место в группе и путёвку в плей-офф Лиги Европы.