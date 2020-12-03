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Сафонов: «Было важно победить, чтобы не было совсем всё плохо»

03 Декабря 2020, 01:58,

Global Look Press

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги матча с «Ренном» (1:0) в эфире канала «Матч!».

- Результат этого матча обеспечивает нам евровесну, поэтому это был очень принципиальный матч, нам было важно его выиграть и сыграть на ноль. Это, как я понимаю, могло нам дать какие-то плюсы. Так что мы считаем, что выполнили свою задачу-минимум. Конечно, хотелось и раньше побеждать, были моменты в тех же матчах с «Севильей», это все понятно, но в той ситуации, в которую мы попали, сегодня было важно победить, чтобы не было совсем все плохо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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