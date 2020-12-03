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«Краснодар» наглядно показал, что является командой уровня Лиги Европы

03 Декабря 2020, 00:01,

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В среду «Краснодар» проводил решающий матч осеннего отрезка для себя. В матче против «Ренна» определялось, сыграют «быки» весной в Лиге Европы или нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рецензирует итоги встречи.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в последнее время находился под шквалом критики. От «быков» никто не ждал успешного выступления в Лиге чемпионов, но хотелось увидеть хотя бы достойную игру. Однако вместо этого «Краснодар» получил безвольный разгром, упустил победу, играя тайм в большинстве, и на последних минутах позволил себе расслабиться, потеряв ничью. Вдобавок к этому «быки» ещё и завалились в Премьер-лиге. В среду у Мусаева был прекрасный шанс дать достойный ответ критикам. В случае победы над «Ренном» «Краснодар» обеспечивал себе место в Лиге Европы, что сразу делало бы выступление команды в еврокубках уже не провальным.

Жеребьёвка группового этапа «Краснодару» подарила в соперники «Ренн». Это крепкая французская команда, которая не хватает звёзд с неба и также в этом сезоне лишь дебютировала в Лиге чемпионов. По сути, матч в среду можно было назвать поединком 1/32 Лиги Европы. Благо обе команды по своему уровню скорее соответствуют именно уровню второго по значимости еврокубка.

«Краснодар» на фоне «Ренна» наглядно показал, что на таком уровне это боеспособная команда. Если против «Челси» и «Севильи» (команды, которые могут на что-то претендовать в Лиге чемпионов) «быки» были слабоваты, то вот французский клуб оказался не таким страшным. «Краснодар» ещё в первом тайме имел несколько моментов, чтобы открыть счёт. Да и в целом южане контролировали ход матча. «Ренн» пытался что-то создать, но это скорее было эпизоды.

Гол Берга был абсолютно понятным. Не забей «Краснодар», можно было бы сетовать на неудачу. Самое интересное в этом было смотреть за тем, как «быки» будут охранять столь важное преимущество. «Краснодар» не стал запираться на свой половине, а даже старался удвоить преимущество, чтобы снять все вопросы. Было слегка боязно, так как «Ренн» пытался этим воспользоваться и переходил в контратаки. Тем не менее класса французам явно не хватало для этого.

Победа над «Ренном» для «Краснодара» была вполне логичной. Пожалуй, также логично, что именно «быки» обеспечили себе третье место в группе, а вместе с ним и путёвку в Лигу Европы. «Ренн» же через неделю для себя завершит евросезон.

«Краснодар» можно поздравить с завоеванием третьего места. Конечно, теперь и Мурад Мусаев может вздохнуть с некоторым облегчением. Однако не стоит петь дифирамбы ни «быкам», ни тренеру. «Краснодар» несколько лет неплохо себя показывал на уровне Лиги Европы, и вот теперь южане это ещё раз продемонстрировали. Но от «быков» многие ждут большего, ждут следующего шага. Пока же можно констатировать, что на своём уровне «Краснодар» хорош. И, безусловно, надо поздравить "быков" с победой! Тем более что мы все её так давно ждали. 

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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Комментарии (1)
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0
ингерман
03 Декабря 2020, 00:07

ай ну ды.. куды им до подкоротных.. )))

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