Они сделали это! «Краснодар» щёлкнул «Ренн» и подарил России еврокубковую весну

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02 Декабря 2020, 22:48,
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«Краснодар» и «Ренн» бились на Кубани за путёвку в Лигу Европы из лигочемпионской группы Е.
|(1:0) Берг Маркус 71'
02 декабря. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
«Быки» подошли к матчу против «Ренна» в оптимальном составе – уже и не вспомнишь, когда такое было. И Сафонов, и Мартынович, и Смольников, и Вильена, и Кабелла, и Классон, и Вандерсон, и Берг – все они вышли в старте. Но, естественно, это не отменяло присутствия в центре обороны легендарного Кайо. Гостям же из-за травмы не мог помочь нападающий Гирасси, забивший оба предыдущих гола «Ренна» в Лиге чемпионов. Ещё отсутствовали у «красно-чёрных» Ругани, Агер, Терье и Мартин.
К отчётному матчу команды имели каждая по одному набранному очку. Расклады были не самые сложные. Победитель встречи сразу попадал бы в плей-офф Лиги Европы, а в случае ничьей этот вопрос откладывался бы на последний тур. Весенняя стадия Лиги чемпионов этой парочке клубов не светила всё равно.
Начало матча было плюс-минус равным. На второй минуте Вильена вырвался на ударную позицию на левом полуфланге с немалой дистанции, и его подвела точность удара. «Ренн» ответил на седьмой минуте. Трюффер навесил с левой стороны, Силика попал головой мячом в Кайо, а добивание Буриго удачно заблокировал Рамирес. На 16-й минуте Газинский потерял мяч на правом фланге, и спасать ворота хозяев после плотного удара Буриго пришлось Сафонову.
Было ощущение, что «Ренн» берёт нити игры в свои руки, но «Краснодар» в середине тайма включился и сам создал несколько шансов. Кабелла через рикошет от соперника закрутил мяч мимо правого угла и уповал на игру соперника рукой в контексте возможного пенальти, но судья был непреклонен. Чуть позже прострел Берга с правого полуфланга дошёл не до Классона, а до защитника гостей. После углового Вандерсон пальнул с подбора – по центру створа в руки Салена. Попозже Кабелла и Берг замельчили в чужой штрафной, и гола снова не случилось. В конце первого тайма активизировался уже «Ренн», но дело ограничилось парой его полумоментов. К перерыву «Краснодар» нанёс десять ударов по воротам, что в два раза больше, чем французская команда, однако на табло красовались изначальные нули.
После перерыва «чёрно-зелёные» долго не могли наладить атакующие действия, а «Ренн» вольготно чувствовал себя на чужой половине. Впрочем, моментов у владений Сафонова практически не возникало, за исключением выстрела Силики мимо створа с прострела Трюффера.Казалось, что матч складывается не по сценарию «Краснодара», но события 71-й минуты заставили изменить это мнение. Мартынович вынес мяч со своей половины на чужую, и так получился прекрасный выход Берга один на один с Саленом. Продавив Да Сильву, шведский форвард хладнокровно покатил мяч в сетку мимо вратаря (1:0).
Мы уже привыкли, что российские клубы обязательно пропускают в еврокубках ответные мячи, но на этот раз концовка сложилась для «быков» благополучно, поскольку «Ренн» толком ничего впереди не создал. Что для «чёрно-зелёных» плохо, так это травма Газинского, которого вынужденно заменили, а в остальном последние минуты сложились для хозяев хорошо, учитывая попытки натиска со стороны соперника.
Мы долго ждали первой победы российских клубов на групповом этапе еврокубков в 2020 году – и дождались её! «Краснодар» оставил «Ренн» несолоно хлебавши и автоматически забронировал себе третье место в группе вкупе с путёвкой в весеннюю часть Лиги Европы. Российский футбол жив!
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Краснодар, Лига Чемпионов, Ренн
Поздравления Краснодару - всё же первый блин не комом !!!
P.S. Мне кажется, что "щёлкнул" - это больше чем 3:0, тогда зачем этот пафос?
Ну и, мои персональные поздравления самым преданным "болелам" российских клубов, в особенности двойному Александру, Ярому Брюсу и Хасановичу Висейту)) Саша- Шура, ты же обещал, что Краснодар займет твердое последнее место в группе. Ай, ошибочка вышла) как так?
МОЛОДЦЫ!!!
Поздравляю болельщиков Краснодара и всех болельщиков России!!!
Сколько не везло Краснодару, упуская победы и ничьи в концовках, но справедливость, к конце концов, восторжествовала!
Ай, ох и тяжел был этот "щелчок", спасибо Бергу и Сафронову, а так-то игра была равна. Зато наконец-то, впервые после ПАОКа, волы показали себя, как быки и мужики, вытерпели и прошли в ЛЕ (а это их максимум).
Краснодар с победой!
Наконец то этот кошмар без побед закончился.
Все-таки Аршавин прав - Сафонов есть первый номер в воротах сборной. После паузы, без нормальных тренировок, стоял уверенно, СПОКОЙНО, делал всё как надо, брал всё, что надо, ногами вводил точно, рукой точно бросал аж за середину поля... Что ещё надо?! Гиля в тонусе и половину этого не показывает! Не дай бог, Матвея в Москву сманят. Такого кипера беречь надо!
Красавцы
Молодцы!!! надеюсь на большой десант клубов из рпл в ле )))