Они сделали это! «Краснодар» щёлкнул «Ренн» и подарил России еврокубковую весну

02 декабря. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

«Быки» подошли к матчу против «Ренна» в оптимальном составе – уже и не вспомнишь, когда такое было. И Сафонов, и Мартынович, и Смольников, и Вильена, и Кабелла, и Классон, и Вандерсон, и Берг – все они вышли в старте. Но, естественно, это не отменяло присутствия в центре обороны легендарного Кайо. Гостям же из-за травмы не мог помочь нападающий Гирасси, забивший оба предыдущих гола «Ренна» в Лиге чемпионов. Ещё отсутствовали у «красно-чёрных» Ругани, Агер, Терье и Мартин.

К отчётному матчу команды имели каждая по одному набранному очку. Расклады были не самые сложные. Победитель встречи сразу попадал бы в плей-офф Лиги Европы, а в случае ничьей этот вопрос откладывался бы на последний тур. Весенняя стадия Лиги чемпионов этой парочке клубов не светила всё равно.

Начало матча было плюс-минус равным. На второй минуте Вильена вырвался на ударную позицию на левом полуфланге с немалой дистанции, и его подвела точность удара. «Ренн» ответил на седьмой минуте. Трюффер навесил с левой стороны, Силика попал головой мячом в Кайо, а добивание Буриго удачно заблокировал Рамирес. На 16-й минуте Газинский потерял мяч на правом фланге, и спасать ворота хозяев после плотного удара Буриго пришлось Сафонову.

Было ощущение, что «Ренн» берёт нити игры в свои руки, но «Краснодар» в середине тайма включился и сам создал несколько шансов. Кабелла через рикошет от соперника закрутил мяч мимо правого угла и уповал на игру соперника рукой в контексте возможного пенальти, но судья был непреклонен. Чуть позже прострел Берга с правого полуфланга дошёл не до Классона, а до защитника гостей. После углового Вандерсон пальнул с подбора – по центру створа в руки Салена. Попозже Кабелла и Берг замельчили в чужой штрафной, и гола снова не случилось. В конце первого тайма активизировался уже «Ренн», но дело ограничилось парой его полумоментов. К перерыву «Краснодар» нанёс десять ударов по воротам, что в два раза больше, чем французская команда, однако на табло красовались изначальные нули.

После перерыва «чёрно-зелёные» долго не могли наладить атакующие действия, а «Ренн» вольготно чувствовал себя на чужой половине. Впрочем, моментов у владений Сафонова практически не возникало, за исключением выстрела Силики мимо створа с прострела Трюффера.Казалось, что матч складывается не по сценарию «Краснодара», но события 71-й минуты заставили изменить это мнение. Мартынович вынес мяч со своей половины на чужую, и так получился прекрасный выход Берга один на один с Саленом. Продавив Да Сильву, шведский форвард хладнокровно покатил мяч в сетку мимо вратаря (1:0).

Мы уже привыкли, что российские клубы обязательно пропускают в еврокубках ответные мячи, но на этот раз концовка сложилась для «быков» благополучно, поскольку «Ренн» толком ничего впереди не создал. Что для «чёрно-зелёных» плохо, так это травма Газинского, которого вынужденно заменили, а в остальном последние минуты сложились для хозяев хорошо, учитывая попытки натиска со стороны соперника.

Мы долго ждали первой победы российских клубов на групповом этапе еврокубков в 2020 году – и дождались её! «Краснодар» оставил «Ренн» несолоно хлебавши и автоматически забронировал себе третье место в группе вкупе с путёвкой в весеннюю часть Лиги Европы. Российский футбол жив!

Кирилл Иванцов