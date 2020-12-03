Берг: «Мы очень хорошо подготовились к сегодняшнему матчу»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы заслужили эту победу. Мы очень хорошо подготовились к сегодняшнему матчу, забитый гол был частью этой подготовки. Это была большая победа с точки зрения завершения нашей неудачной серии, я счастлив, что мы гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы», - цитирует Берга пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» гарантировал себе третье место в группе, в последнем туре российский клуб на выезде сыграет с лондонским «Челси». Матч запланирован на вторник, 8 декабря.